Из-за долгого рассмотрения земреформы затянется принятие ряда важных законов, - Арахамия

Из-за длительного рассмотрения закона "Об обороте земли" в Верховной раде затянется рассмотрение многих важных законопроектов повестки дня. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, одним из таких законов является выполнение требований по выплате зарплат шахтерам.

"Очень много социально важных законопроектов "слетели". Например, выполнение требований по выплате заработных плат шахтерам. Пусть потом ОПЗЖ в своих родных округах будет объяснять людям, почему они имеют такие долги по зарплатам. Это их позиция, я хочу сам посмотреть, как они будут оправдываться. Ведь люди должны понимать, что это "отмазки", а вразумительного ответа нет", - отметил нардеп.

Кроме того, по словам Арахамии, речь идет о ряде других важных законодательных инициатив.

"Законопроект о детях войны, о расширении льгот. Есть проект дополнительно по добровольцах, тогда приняли закон, но не включили людей: там есть АТО и ООС. Это несколько тысяч добровольцев не могут получить все свои статусы и льготы... Они (законы президента об изменениях в Конституцию, - ред.) в том числе сейчас все будут лежать в долгом ящике... Также это конкурсная комиссия по ГБР, реформа судебной власти, Высший совет правосудия, конкурсная комиссия в АРМУ, по кадастру много вещей, закон о нотариате", - добавил глава фракции.

Напомним, Арахамия заявил, что законопроект о рынке земли Верховная рада Украины сможет принять не ранее 16-17 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР по состоянию на пятницу, 7 февраля, рассмотрела 216 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок.

Так, Рада вчера, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.