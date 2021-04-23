"Долг перед ОГТСУ составляет 9,943 миллиарда грн, они не оплатили 1,1 миллиарда кубов газа. Обращаю внимание, что на конец 2020 года их задолженность была 1,23 миллиарда. То есть за первый квартал 2021 года они нарастили ее на 8,7 миллиарда гривен", - сообщил Макогон.

По его словам, государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы Украины" - прибыльная компания. Почти 80% дохода поступает от транзита. Однако, из-за долгов облгазов государство недополучает дивиденды.

"Поэтому здесь очень важно предусмотреть механизмы, как можно с этим бороться. В чем сейчас проблема с облгазами? В отношении них нет никакого законодательного требования хоть что-то нам платить", - отметил Макогон.

Он также считает, что регулятор в сегодняшних условиях не способен повлиять на частные облгазы, а поэтому нужно внедрять распределительные счета.

"Да, к ним приезжает НКРЭКУ, выписывают им штрафы, мы подаем на них в суд, но это все так долго. Поэтому мы уже давно предложили, и до сих пор настаиваем на внедрении так называемых распределительных счетов. Один из примеров - "Донецкоблгаз", конечным бенефициаром которого, как говорят, является господин Курченко. Эта компания начала создавать перед нами по 250 миллионов гривен долгов в месяц. Она абсолютно перестала с нами рассчитываться и сейчас ее общий долг почти 900 миллионов. Этот вопрос был поднят уже на уровне премьер-министра", - отметил Сергей Макогон.

В интервью глава ОГТСУ также подчеркнул, что газотранспортная система работает стабильно, несмотря на крупные задолженности со стороны облгазов, однако страдает государственный бюджет.

"ГТС пока не пострадала. Но пострадает госбюджет, куда мы выплачиваем чистую прибыль в виде дивидендов. У нас в этом году чистая прибыль 20,4 миллиардов гривен", - подчеркнул Сергей Макогон.