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Долг клиентов "Закарпатгаз Сбыта" за потребленный газ вырос почти на 40%

Новости » Энергетика    26.03.2019 - 17:40
Долг клиентов "Закарпатгаз Сбыта" за потребленный газ вырос почти на 40%
Иллюстративное фото (УНИАН)

В связи с увеличением неплатежей за газ уже почти 3 тыс. потребителей Закарпатской области отключены от газоснабжения

По состоянию на 1 марта 2019 года потребители газа на Закарпатье увеличили задолженность почти на 390 млн гривен. Рост долгов связан с подорожанием газа и уменьшением количества субсидиантов. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт".

"Среди клиентов "Закарпатгаз Сбыта" больше всех за газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и районов, принадлежащих к этим населенным пунктам. В целом неплатежи за газ выросли почти на 40% по сравнению с 1 марта 2018 года. За это время газ подорожал почти на 24%, а количество получателей субсидий среди клиентов "Закарпатгаз Сбыта" уменьшилось на 34%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в связи с увеличением неплатежей за газ уже почти 3 тыс. потребителей Закарпатской области отключены от газоснабжения. Общая сумма долга этих потребителей превысила 23 млн гривен.

"С начала текущего года ООО "Закарпатгаз Сбыт" уже разослал 2125 сообщений потребителям-должникам о прекращении газоснабжения. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года эта цифра выросла на 27%. В случае непогашения долга, согласно Правилам поставки природного газа, после получения потребителем-должником уведомления, газоснабжающая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение ПАО "Закарпатгаз" прекратить газоснабжение потребителям и начать процесс взыскания задолженности в судебном порядке, - сообщила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець. – В феврале к ПАО "Закарпатгаз" предоставлено свыше 2800 поручений на прекращение подачи газа".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что 8500 закарпатцев задолжали от 10 до 168,5 тыс. гривен. Общая сумма долга составляет почти 120 млн гривен.

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