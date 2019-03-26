Борг клієнтів "Закарпатгаз Збуту" за спожитий газ зріс майже на 40%

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У зв’язку із збільшенням неплатежів за газ вже майже 3 тис. споживачів Закарпатської області відключені від газопостачання

Станом на 1 березня 2019 року споживачі газу на Закарпатті збільшили заборгованість майже на 390 млн гривень. Зростання боргів пов’язане із подорожчанням газу та зменшенням кількості субсидіантів. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закарпатгаз Збут".

"Серед клієнтів "Закарпатгаз Збуту" найбільше за газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та районів, що належать до цих населених пунктів. Загалом неплатежі за газ зросли майже на 40% у порівнянні із 1 березням 2018 року. За цей час газ подорожчав майже на 24%, а кількість отримувачів субсидій серед клієнтів "Закарпатгаз Збуту" зменшилась на 34%", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у зв’язку із збільшенням неплатежів за газ вже майже 3 тис. споживачів Закарпатської області відключені від газопостачання. Загальна сума боргу цих споживачів перевищила 23 млн гривень.

"З початку поточного року ТОВ "Закарпатгаз Збут" уже розіслав 2125 повідомлень споживачам-боржникам про припинення газопостачання. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року ця цифра зросла на 27%. В разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання споживачем-боржником повідомлення, газопостачальна компанія змушена буде надати відповідне доручення ПАТ "Закарпатгаз" припинити газопостачання таким споживачам та розпочати процес стягнення заборгованості в судовому порядку, - повідомила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець. – В лютому до ПАТ "Закарпатгаз" надано понад 2800 доручень на припинення подачі газу".

Крім того у прес-службі додали, що 8500 закарпатців заборгували від 10 до 168,5 тис. гривень. Загальна сума боргу становить майже 120 млн гривень.