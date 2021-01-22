Долг "Черновцытеплокоммунэнерго" перед "Черновцыгазом" на 1 февраля вырастет до 50 млн гривен

Газовая труба (kmu.gov.ua)

По состоянию на январь 2021 года долг МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" за распределение газа перед АО "Черновцыгаз" превысил 35 млн гривен. На 1 февраля сумма задолженности тепловиков прогнозируемо увеличится до 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

"Такие масштабы уклонения от оплаты услуг Оператора ГРС провоцируют накопление задолженности по всей цепочке доставки газа и ставят под угрозу стабильности газоснабжения региона в целом", - говорится в сообщении.

Помимо долга, за двумя судебными решениями 2019 и 2020 годов, на "Черновцытеплокоммунэнерго" наложены штрафы и пени в размере 1,7 млн гривен, по которым также предприятие не выполнило своих обязательств.

Из-за постоянного нарушения договорных отношений, "Черновцыгаз" еще в ноябре 2020 года обратился к "Черновцытеплокоммунэнерго" с требованием самостоятельно прекратить отбор газа. Предприятие было сообщено, что в случае невыполнения этого требования, согласно Кодексу ГРМ ежемесячно до суммы долга дополнительно будет начисляться сумма компенсации. В декабре 2020 года такие доначисления составили 4,3 млн, на конец января добавятся еще 8,2 млн гривен. Такая сумма компенсации будет начисляться коммунальному предприятию до прекращения потребления газа или погашения задолженности, как того требует законодательство.

"На первое февраля задолженность тепловиков вырастет до рекордных 50 миллионов гривен. Для сравнения, объем инвестиций, который предусмотрен Планом развития газораспределительных сетей на 2021 год составляет 37,7 млн гривен. Такая ситуация является недопустимой. И если в ближайшее время не будет существенных изменений, мы обратимся в суд за принудительным взысканием долга, что в свою очередь приведет к начислению пеней и штрафов и осложнит финансовое положение коммунального предприятия", - объясняет коммерческий директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Голубченко.

Согласно разъяснениям НКРЭКУ, с 2018 года, регулирования деятельности МКП "Черновцытеплокоммунэнерго" осуществляется Черновицким городским советом.

"Здесь же указано, что с 2018 по 2020 годы, решений по установлению тарифов на тепловую энергию или корректировки отдельных составляющих затрат в структуре тарифов муниципалитетом не принималось. По заключению государственного регулятора, именно это негативно повлияло на формирование нормативов распределения средств, в том числе и накопления задолженности перед АО "Черновцыгаз", - йедться в сообщении пресс-службы.