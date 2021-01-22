Борг "Чернівцітеплокомуненерго" перед "Чернівцігазом" на 1 лютого зросте до 50 млн гривень

Газова труба (kmu.gov.ua)

Станом на січень 2021 року борг МКП "Черінвцітеплокомуненерго" за розподіл газу перед АТ "Чернівцігаз" перевищив 35 млн гривень. На 1 лютого сума заборгованості тепловиків прогнозовано збільшиться до 50 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"Такі масштаби ухилення від оплати послуг Оператора ГРМ провокують накопичення заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу та ставлять під загрозу стабільності газопостачання регіону загалом", - йдеться у повідомленні.

Окрім боргу, за двома судовими рішеннями 2019 та 2020 років, на "Черінвцітеплокомуненерго" накладено штрафи та пені в розмірі 1,7 млн гривень, по яких також підприємство не виконало своїх зобов’язань.

Через постійні порушення договірних відносин, "Чернівцігаз" ще в листопаді 2020 року звернувся до "Чернівцітеплокомуненерго" з вимогою самостійно припинити відбір газу. Підприємство було повідомлено, що в разі невиконання цієї вимоги, згідно з Кодексом ГРМ щомісяця до суми боргу додатково буде нараховуватися сума компенсації. В грудні 2020 року такі донарахування склали 4,3 млн, на кінець січня додадуться ще 8,2 млн гривень. Така сума компенсації буде нараховуватися комунальному підприємству до припинення споживання газу або погашення заборгованості, як того вимагає законодавство.

"На перше лютого заборгованість тепловиків зросте до рекордних 50 мільйонів гривень. Для порівняння, обсяг інвестицій, який передбачений Планом розвитку газорозподільних мереж на 2021 рік складає 37,7 млн гривень. Така ситуація є неприпустимою. І якщо найближчим часом не буде суттєвих змін, ми звернемося до суду за примусовим стягненням боргу, що в свою чергу призведе до нарахувань пені та штрафів та ускладнить фінансове становище комунального підприємства", - пояснює комерційний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Голубченко.

Згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, з 2018 року, регулювання діяльності МКП "Чернівцітеплокомуненерго" здійснюється Чернівецькою міською радою.

"Тут же зазначено, що з 2018 по 2020 роки, рішень щодо встановлення тарифів на теплову енергію чи коригування окремих складових витрат у структурі тарифів муніципалітетом не приймалося. За висновком державного регулятора, саме це негативно вплинуло на формування нормативів розподілу коштів, зокрема й накопичення заборгованості перед АТ "Чернівцігаз", - йедться у повідомленні прес-служби.