Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 22 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,286 гривен за 1 доллар (-0,0777 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4659 гривен за 1 евро (-0,0976 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,27-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,65 гривен.

Прогноз курса

НБУ держит курс около уровня 41,20-41-30 грн/доллар с конца июля. Курс обычно снижается или растет в течение нескольких дней, после чего происходит разворот.

Как отметили в НБУ, в последние месяцы обменный курс находился в боковом тренде. Это результат того, что чистый спрос на валюту в эти месяцы практически не менялся.