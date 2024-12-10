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Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд

Украина, Вторник 10 декабря 2024 15:50
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Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6119 гривен за 1 доллар (+0,1026 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8215 гривен за 1 евро (-0,0310 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,67-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании ICU, НБУ может позволить на этой неделе колебания вблизи 41,5 грн/доллар или даже немного выше.

Они считают вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/доллар до конца декабря.

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