Доллар снова подорожал: НБУ повышает курс второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 11 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6119 гривен за 1 доллар (+0,1026 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8215 гривен за 1 евро (-0,0310 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,67-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании ICU, НБУ может позволить на этой неделе колебания вблизи 41,5 грн/доллар или даже немного выше.

Они считают вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/доллар до конца декабря.