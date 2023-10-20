Долар знову подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 23 жовтня

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара. Курс коливається біля рівня, який був до переходу до режиму гнучкості (36,57 грн/долар).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5401 гривень за 1 долар (-0,0717 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,7033 гривень за 1 євро (+0,0522 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 7 копійок до 36,52-36,54 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс знизився на 5 копійок до 38,10 гривень за долар і перебуває на рівні, який був перед рішенням НБУ перейти до гнучкого курсу.

Прогноз курсу

Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.

Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.