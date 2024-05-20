Долар знову піднявся до 40 гривень: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України збільшився до 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 20 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,00 гривень, курс євро зріс на 15 копійок 43,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,50 гривень, євро по 42,75 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,52-39,54 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні. Офіційний курс на 20 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4272 грн за 1 долар (-0,0033 грн). Курс євро становитиме 42,7549 гривень за 1 євро (-0,0903 грн).

Ситуація на ринку

Протягом попереднього тижня курс долара знизився на міжбанку. Як свідчать дані НБУ, структурний дефіцит валюти скоротився. Центробанк продав на 490 млн доларів, що на 8% менше, ніж тижнем раніше (533 млн доларів).

У підсумку за тиждень офіційний курс долара впав на 30 копійок – з 39,72 до 39,42 грн/долар. На готівковому ринку курс долара також опускався нижче за 40 гривень.