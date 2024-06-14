Долар знову дорожчий за 41 гривню: свіжий курс в обмінниках

На ранок 14 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,10 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,60 грн, євро по 43,70 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,78-40,80 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 14 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6908 грн за 1 долар (+0,2467 грн). Вище курс був 3 червня - 40,5373 грн/долар.

Курс євро становитиме 43,885 гривень за 1 євро (+0,3530 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, ситуація на ринку залишається контрольованою, а НБУ має достатній рівень резервів

За його словами, курс долара останнім часом виріс через збільшення структурного дефіциту на ринку, спричиненого витратами уряду та валютною лібералізацією.