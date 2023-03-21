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Долар знову дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 21 березня

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 10:58
Долар знову дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 21 березня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,20 грн (38,30 – 20 березня)
  • продаж – 38,85 грн (38,95 – 20 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,50 грн (40,50 – 20 березня),
  • продаж – 41,25 грн (41,20 – 20 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 20 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,80 – 20 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 21 березня становить 39,1485 грн за євро (+0,2962 грн).

Долар знову дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 21 березня

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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