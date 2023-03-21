Долар знову дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 21 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 21 березня становить 39,1485 грн за євро (+0,2962 грн).

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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