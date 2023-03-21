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Доллар снова дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 21 марта

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Украина, Вторник 21 марта 2023 10:58
Доллар снова дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 21 марта Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 38,85 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,20 грн (38,30 - 20 марта)
  • продажа - 38,85 грн (38,95 - 20 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,50 грн (40,50 - 20 марта),
  • продажа - 41,25 грн (41,20 - 20 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 20 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,80 - 20 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 21 марта составляет 39,1485 гривен за евро (+0,2962 грн).

Доллар снова дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 21 марта

Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

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