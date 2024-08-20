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Долар йде вгору: свіжі курси в обмінниках

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 10:38
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Долар йде вгору: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,55 грн, курс євро зріс на 25 коп. до 45,85 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривні, євро по 45,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,41-41,44 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку вищу порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 20 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3027 грн за 1 долар (+0,0917 грн).

Курс євро становитиме 45,6085 гривень за 1 євро (+0,3094 грн). Це історичний максимум, попередній був 15 серпня – 45,5497.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, курсові показники можуть змінюватися в "темпі равлика", проте очевидно, що курсове зростання не скасовано.

За його словами, очікується, що цього тижня основні валютні зміни відбуватимуться в рамках 41-41,7 грн/долар на міжбанку та 41-42 грн/долар на готівковому ринку.

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