Долар виріс до 40 гривень: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,00 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 43,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,50 гривень, євро по 42,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,62-39,65 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар досяг чергового історичного максимуму.

Офіційний курс на 19 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6037 грн за 1 долар (+0,0586 грн). Вище курс був лише 17 квітня - 39,5737 грн/долар.

Курс євро становитиме 42,2789 гривень за 1 євро (+0,2227 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики та банкіри погіршили прогнози по курсу.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,81 грн/долар. Банкіри у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар.