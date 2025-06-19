Долар уповільнив зростання, євро подешевшав

Курс долар-євро

Як заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, долар залишається головною резервною валютою у світі і навряд чи ситуація зміниться швидко.

За її словами, зараз частка євро в резервах центральних банків світу становить приблизно 20%, а долара - 58%.

Лагард виклала три передумови для того, щоб євро став головною резервною валютою. Перша - геополітична, друга - економічна, третя - правова.

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