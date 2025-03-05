Долар упав до тримісячного мінімуму через торгові війни Трампа

Динаміка курсів валют 5 березня була нестабільною, оскільки інвестори були стурбовані впливом ескалації глобальної торгової напруженості на світову економіку.

У своєму зверненні до Конгресу Трамп заявив, що 2 квітня відбудуться додаткові мита, включно із "взаємними митами" і нетарифними заходами, спрямованими на ліквідацію багаторічних торговельних дисбалансів.

Долар спочатку виріс під час виступу Трампа, проте пізніше почав падати і досяг мінімуму 105,46 щодо кошика валют, найслабшого показника з 6 грудня.

Інвестори продавали долар, оскільки їх дедалі більше турбують перспективи зростання найбільшої економіки світу, яка вже демонструє ознаки уповільнення.

"Зростання інфляційних очікувань і побоювання з приводу тарифів ставлять під загрозу м'яку посадку економіки США", - заявив Борис Ковачевич, глобальний макроекономічний стратег компанії Convera.

За його словами, ця історія про макрополітику підкреслює перехід США до зростаючих ризиків стагфляції. "Звичайно, підвищення тарифів теоретично позитивне для долара. Однак інвестори дивляться далі короткострокових потоків безпечного притулку і стурбовані тривалим уповільненням зростання", - сказав він.

Торгові війни Трампа

Виступ президента США в Конгресі пролунав одразу після того, як він запровадив нові 25%-ві мита на імпорт з Мексики та Канади, які набули чинності 4 березня, а також подвоїв мита на китайські товари до 20%.

Канада і Китай швидко відреагували у відповідь, а президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла вжити заходів у відповідь, але не стала розкривати подробиці, заявивши, що оголосить про відповідь Мексики 9 березня.

Ще більше заплутавши ситуацію, міністр торгівлі Говард Лютник повідомив журналістам, що офіційні особи США спілкувалися з Мексикою і Канадою "весь день" і, можливо, все ще зможуть дійти часткового рішення з двома сусідами.

Євро зріс до тримісячного максимуму в 1,0639 долара, отримавши підтримку від новин про те, що партії, які сподіваються сформувати наступний уряд Німеччини, домовилися створити інфраструктурний фонд у розмірі 500 млрд євро та переглянути правила запозичень у рамках кардинального зрушення видатків з метою реорганізації армії та пожвавлення економічного зростання.

"Якщо ми несподівано значно знизимо рівень боргового тягаря, я думаю, це, ймовірно, може підштовхнути євро ще вище, і, звісно, будь-які подальші заяви про збільшення видатків на оборону також зміцнять очікування щодо зростання економіки Європи, а отже, підтримають євро", - заявила Керол Конг, валютна стратег-аналітикиня Commonwealth Bank of Australia.