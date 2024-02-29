Долар та євро дешевшають: скільки коштує валюта в останній день лютого

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 29 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 38,55 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,05 гривні, євро по 41,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,16 - 38,18 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 13 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) НБУ різко знизив курс долара.

Офіційний курс на 29 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2077 грн за 1 долар (-0,2172 грн). Курс євро становитиме 41,2968 гривень за 1 євро (-0,4211 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у березні ситуація на валютному ринку України у базових речах залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

За його словами, йдеться про дотримання режиму "керованої гнучкості" на міжбанку з вільним курсоутворенням, але з періодичним втручанням регулятора для досягнення балансу між попитом та пропозицією.

Курсові зміни відбуватимуться щодня, курси можуть зростати, так і знижуватися. Очікуваний крок зміни на міжбанку залишиться в межах 0,2 гривні, до 0,5 гривні в комерційних банках, до 0,7 гривні в обмінних пунктах.