Долар та євро дешевшають: актуальні курси валют в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України знижується наприкінці тижня. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 серпня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн, євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 4 серпня становить 39,9914 грн за євро (-0,1536 грн).

Валютний ринок

За даними НБУ, курс долара на готівковому ринку знизився з початку року на 7,2%. При цьому у липні у перші з січня курс трохи зріс - на 0,1% до 37,28 гривень.

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Проте наприкінці липня курс зріс на 50 копійок.

Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

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