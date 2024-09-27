Долар стає ризикованим: валютні аналітики радять інвестувати в євро

Останніми місяцями динаміка валютного ринку України залишається нестабільною. Аналітики "КИТ Group" зазначають, що курс долара може бути вразливим до коливань через подальшу політику Федеральної резервної системи США. Натомість євро має підтримку від ЄЦБ та економіки єврозони, тому очікується його зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки аналітиків.

"Ми очікуємо, що в короткостроковій перспективі курс долара коливатиметься в межах 41-42 грн/$, проте вже до кінця року можливе поступове зниження до 43 грн/$", - наголошують аналітики «КИТ Group», одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

Натомість євро, на думку аналітиків, має більше перспектив для зміцнення. Європейська валюта продовжує зростати на фоні стабільності економіки ЄС та політики Європейського центрального банку.

"Можливе досягнення рівня 47 грн/€ у найближчі місяці, а в середньостроковій перспективі курс євро може зрости до 48 грн/€", — прогнозують аналітики.

За їхньою оцінкою, ключовими факторами впливу на динаміку курсу гривні щодо долара та євро залишаються дії чи рішення або навіть вербальні інтервенції ФРС та ЄЦБ.

"Для ухвалення рішень радимо зосередитися на міжнародних джерелах інформації, адже глобальні фактори зараз стануть більш вагомими для формування курсів гривні щодо долара та євро, бо локальні українські виклики вже закладені в курс національної валюти", - підкреслюють у "КИТ Group".

Її аналітики рекомендують обережно ставитися до короткострокових інвестицій у долар через його можливу волатильність. Натомість євро - перспективний інструмент для отримання доходу від курсової різниці навіть для короткострокових вкладень.

Разом із цим аналітики радять українцям гартувати нерви, оскільки керована гнучкість курсової політики стала фактором ослаблення гривні проти долара, а ринок буде більш динамічно реагувати на економічні індикатори та зовнішні впливи.

Хоча саме ця політика дозволила зменшити розрив між офіційним і готівковим курсом валют, що відображає його часткову лібералізацію й обережне повернення до ринкового курсоутворення.

"Керована гнучкість - ключовий чинник, який дозволяє формування курсів у визначених параметрах під впливом об’єктивного ринкового фактора: попит і пропозиція визначають основні тенденції коливання курсу за умов мінімально достатнього втручання НБУ", — пояснюють аналітики "КИТ Group".