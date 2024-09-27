Доллар становится рискованным: валютные аналитики советуют инвестировать в евро

В последние месяцы динамика валютного рынка Украины остается нестабильной. Аналитики "КИТ Group" отмечают, что курс доллара может быть уязвим к колебаниям из-за дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. В то же время евро имеет поддержку от ЕЦБ и экономики еврозоны, поэтому ожидается его рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы аналитиков.

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться в пределах 41-42 грн/$, однако уже к концу года возможно постепенное снижение до 43 грн/$", - отмечают аналитики "КИТ Group", одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

В то же время евро, по мнению аналитиков, имеет больше перспектив для укрепления. Европейская валюта продолжает расти на фоне устойчивости экономики ЕС и политики Европейского центрального банка.

"Возможно достижение уровня 47 грн/€ в ближайшие месяцы, а в среднесрочной перспективе курс евро может вырасти до 48 грн/€", – прогнозируют аналитики.

По их оценке, ключевыми факторами влияния на динамику курса гривни по отношению к доллару и евро остаются действия или решения либо даже вербальные интервенции ФРС и ЕЦБ.

"Для принятия решений советуем сосредоточиться на международных источниках информации, ведь глобальные факторы сейчас станут более весомыми для формирования курсов гривни по отношению к доллару и евро, поскольку локальные украинские вызовы уже заложены в курс национальной валюты", — подчеркивают в "КИТ Group".

Также аналитики рекомендуют осторожно относиться к краткосрочным инвестициям в доллар из-за его возможной волатильности. Евро — перспективный инструмент для получения дохода от курсовой разницы даже для краткосрочных вложений.

Вместе с этим аналитики советуют украинцам закалять нервы, ведь управляемая гибкость курсовой политики стала фактором ослабления гривни против доллара, а рынок будет более динамично реагировать на экономические индикаторы и внешние влияния.

Хотя именно эта политика позволила уменьшить разрыв между официальным и наличным курсом валют, что отображает его частичную либерализацию и осторожный возврат к рыночному курсообразованию.

"Управляемая гибкость — ключевой фактор, позволяющий формирование курсов в определенных параметрах под влиянием объективного рыночного фактора: спрос и предложение определяют основные тенденции колебания курса при минимально достаточном вмешательстве НБУ", - объясняют аналитики "КИТ Group".