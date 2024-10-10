Долар росте другий день поспіль. Євро впав майже до 45

Офіційний курс на 11 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2072 гривень за 1 долар (+0,0138 грн).

bank.gov.ua

Курс євро на завтра встановлено на позначці 45,0477 гривень за 1 євро (-0,0797 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,18-21,21 грн/долар (купівля-продаж). Це на одну копійку вище порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на чотири копійки - до 41,49 гривень.

Що буде з курсом долара: прогноз НБУ

Національний банк уникатиме різких курсових коливань. І продовжить політику "керованої гнучкості", оскільки повертатися до плаваючого курсу все ще зарано, зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, діючий валютний режим є оптимальним з урахуванням перманентного структурного дефіциту валюти. А валютно-курсова політика, спрямована на контроль над ситуацією на ринку, є важливою для виконання ключового завдання щодо збереження інфляції на помірному рівні.