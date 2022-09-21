Долар різко подорожчав: скільки коштує валюта в Україні 21 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 80 копійок до 42,25 гривні за долар. Курс євро виріс на 80 копійок до 42,00 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 21 вересня становить 36,5247 грн. за євро (+0,0183 грн.).
Нагадаємо, заступник голови Ради НБУ Василь Фурман заявив, що ситуація на валютному ринку стабілізувалася, і найближчим часом курс долара щодо гривні не змінюватиметься.
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