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Долар різко подорожчав: обмінники виставили нові курси валют

Фото: курс долара виріс на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. З початку тижня валюта подорожчала на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 серпня середній курс долара Україною зріс на 30 копійок до 38,10 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 грн, євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 17 серпня становить 39,911 грн за євро (-0,0548 грн).

Курсові коливання

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики.

Однак у липні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Курс зріс після падіння протягом півроку.

Зокрема, наприкінці липня курс підскочив на 50 копійок. Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.

 

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