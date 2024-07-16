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Долар різко подорожчав: обмінники оновили курси валют

Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України різко зріс. Єдина європейська валюта коштує дорожче 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 35 коп. до 41,50 грн, курс євро зріс на 35 коп. до 45,30 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,60 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 16 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0107 грн за 1 долар (-0,0327 грн).

Курс євро становитиме 44,7263 гривень за 1 євро (+0,0403 грн). Це максимум. Вище курс був 15 липня – 44,686.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, вже у вересні ми побачимо нові валютні коридори: 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро.

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