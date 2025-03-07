ua en ru
Пт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар різко подешевшав в обмінниках, євро зростає

Україна, П'ятниця 07 березня 2025 10:45
UA EN RU
Долар різко подешевшав в обмінниках, євро зростає Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 44,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,22 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з кінця листопада 2024 року.

Офіційний курс на 7 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2742 гривень за 1 долар (-0,0938 грн).

Нижчим курс був тільки 21 листопада минулого року - 41,2533 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрі Гелетій, курс долара до гривні знижується останнім часом через сезонне збільшення пропозиції валюти і зменшення попиту.

Попит також зменшився з боку населення. Якщо в січні він становив близько 56 млн доларів на день, зараз це 42 млн доларів.

"Зараз ситуація вирівнялася, спред між офіційним і готівковим курсом не перевищує 0,5%, у певні дні він був на рівні 0,1%", - розповів заступник голови НБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
"Прильоти" в Тернополі, Харкові. Під ударом енергетика: що відомо про наслідки атаки
"Прильоти" в Тернополі, Харкові. Під ударом енергетика: що відомо про наслідки атаки
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ