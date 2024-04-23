ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар різко подешевшав і опустився нижче за 40 гривень: курси в обмінниках

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 11:21
UA EN RU
Долар різко подешевшав і опустився нижче за 40 гривень: курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України різко знизився за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 23 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 35 копійок до 39,75 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 42,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,15 гривень, євро по 42,30 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,61-39,66 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7836 грн за 1 долар (-0,0043 грн). Курс євро становитиме 42,3118 гривень за 1 євро (-0,0703 грн).

Прогноз курсу

Експерти прогнозують середнє значення курсу у 2024 році на рівні 40,33 грн/долар. Відповідно до консенсусу-прогнозу, наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар.

Долар дорожчав останнім часом. За останній тиждень курс зріс на 1%. Офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар. На готівковому ринку курс перевищив рівень 40 грн/долар.

Проте 22 квітня курс почав знижуватись на міжбанківському валютному ринку, і як наслідок, на готівковому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме