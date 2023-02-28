Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 28 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 85 копійок до 39,00 гривень за долар. Курс євро впав на 50 копійок до 41,55 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 28 лютого становить 38,611 грн. за євро (-0,0292 грн.).
Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращала. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.
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