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Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 28 лютого

Фото: курс долара за два дні впав майже на гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 85 копійок до 39,00 гривень за долар. Курс євро впав на 50 копійок до 41,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,50 грн (39,20 – 27 лютого)
  • продаж – 39,00 грн (39,85 – 27 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,40 грн (41,05 – 27 лютого),
  • продаж – 41,45 грн (41,95 – 27 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,70 – 27 лютого),
  • продаж – 8,90 грн (9,00 – 27 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 28 лютого становить 38,611 грн. за євро (-0,0292 грн.).

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращала. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.

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