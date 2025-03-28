Долар продовжує падати: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 45,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 44,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 28 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4863 гривень за 1 долар (-0,0781 грн).

Офіційний курс євро складе 44,7471 гривень за 1 євро (-0,0759 грн).

Прогноз курсу

Ситуація на валютному ринку України останнім часом стабільна, а долар навіть подешевшав. Але експерти прогнозують зростання курсу.

Зокрема, економіст Олег Устенко, ексрадник президента з економічних питань, заявив, що за базовим сценарієм можна очікувати до кінця 2025 року курс на рівні близько 45 гривень за долар.