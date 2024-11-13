Долар продовжує дорожчати: обмінники виставили нові курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривні, курс євро впав на 10 копійок до 44,55 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 43,85 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.

Офіційний курс на 13 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3763 грн. за 1 долар (+0,0782 грн.).

Офіційний курс євро становитиме 43,9416 гривень за 1 євро (-0,0533 грн).

Ситуація на ринку

Аналітики ICU відзначають зростання дефіциту валюти на ринку минулого тижня.

Однак НБУ вкотре не дозволив курсу долара піднятися вище за 41,5 гривень.

НБУ знову збільшив обсяг інтервенцій – вони зросли на 6% до 739 млн доларів. В результаті за минулий тиждень курс долара зріс лише на 1 копійку до 41,29 грн/долар.