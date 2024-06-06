Долар продовжує дешевшати: свіжі курси валют в обмінниках

Готівковий курс долара в Україні продовжує знижуватись. За американську валюту в обмінниках просять менше за 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 6 червня середній курс долара у продажу опустився до 40,57 гривень. За добу долар втратив понад 10 копійок. Курс у купівлі опустився нижче за позначку 40 і склав 39,94 гривень за долар.

Середній курс євро у продажу сьогодні опустився до 44,49 гривень. У купівлі середній курс знаходиться на рівні 43,74 гривень за євро.

На міжбанку курс перебуває на позначках 40,15-40,18 гривень за долар (купівля/продаж). На цих позначках завершилися вчорашні торги.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) третій день знижує офіційний курс. Станом на 6 червня 2024 року він встановлений на рівні 40,1254 гривень за 1 долар (-0,1684 грн).

Офіційний курс євро на сьогодні - 43,6083 гривень за 1 євро (-0,1588 грн).

Прогноз курсу

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна зазначив, що на початку червня курс збереже стабільність, а основні показники ринку залишаться на рівні травневих.

За його словами, середні тижневі курсові відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня. Тому не варто чекати різких коливань, оскільки курс живе за правилами режиму керованої гнучкості, який передбачає м'яке регулювання Нацбанком.