ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар продолжает дешеветь: свежие курсы валют в обменниках

Киев, Четверг 06 июня 2024 11:25
UA EN RU
Доллар продолжает дешеветь: свежие курсы валют в обменниках Фото: курс доллара в обменниках снова опустился (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Наличный курс доллара в Украине продолжает снижаться. За американскую валюту в обменниках просят меньше 41 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На утро 6 июня средний курс доллара в продаже опустился до 40,57 гривен. За сутки доллар потерял больше 10 копеек. Курс в покупке опустился ниже отметки 40 и составил 39,94 гривен за доллар.

Средний курс евро в продаже сегодня опустился до 44,49 гривен. В покупке средний курс находится на уровне 43,74 гривен за евро.

На межбанке курс находится на отметках 40,15-40,18 гривен за доллар (покупка/продажа). На этих отметках завершились вчерашние торги.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) третий день продолжает снижать официальный курс. На 6 июня 2024 года он установлен на уровне 40,1254 гривен за 1 доллар (-0,1684 грн).

Официальный курс евро на сегодня - 43,6083 гривен за 1 евро (-0,1588 грн).

Прогноз курса

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина отметил, что в начале июня курс сохранит стабильность, а основные показатели рынка останутся на уровне майских.

По его словам, средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели. Поэтому не стоит ждать резких колебаний, так как курс живет по правилам режима управляемой гибкости, который предусматривает мягкое регулирование Нацбанком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Обмен валют
NEWS
Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше
Почему в некоторых городах жесткие ограничения по свету и что будет дальше
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев