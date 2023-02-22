Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 22 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 39,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 42,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 22 лютого становить 38,984 грн за євро (-0,0402 грн.).

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетний обстріл цивільної інфраструктури з боку Росії впливав на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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