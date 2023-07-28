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Долар продовжив зростання: скільки коштує валюта в обмінниках

Фото: курс долара за тиждень виріс на 50 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 липня середній курс долара Україною зріс на 15 копійок до 37,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 гривні, євро по 41,25 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 28 липня становить 40,7228 грн за євро (+0,2670 грн).

Коментар НБУ

У НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку в останні дні є абсолютно нормальним і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що в центробанку не розглядають "ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певні фактори, які змушують нас турбуватися, або свідчення того, що змінюється тренд".

"Ні, ситуація абсолютно стійка, контрольована", - сказав він.

Зазначимо, за останній тиждень курс зріс приблизно на 50 копійок.

 

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