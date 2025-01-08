ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар продовжив зростання: які курси в обмінниках

Україна, Середа 08 січня 2025 10:00
UA EN RU
Долар продовжив зростання: які курси в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Долар дорожчає слідом за міжбанківським валютним ринком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 42,75 гривень, курс євро не змінився - 44,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,25 гривень, євро по 43,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,24-42,30 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 8 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2297 гривень за 1 долар (+0,0338 грн).

Попередній максимум був 7 січня 2024 року - 42,1959 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,8767 гривень за 1 євро (-0,0324 грн).

Міжнародні резерви України

За даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за грудень на 9,7% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,788 млрд доларів - рекордний рівень в історії.

Резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на 9,4 млрд доларів. З цієї суми:

  • 4,4 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
  • 3,9 млрд доларів - від Світового банку, зокрема через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;
  • 1,1 млрд доларів - від МВФ.

Як зазначили в НБУ, торік Україна отримала потужну світову фінансову підтримку - відповідно до балансових даних близько 42 млрд доларів. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу - 17,5 млрд доларів, Сполучених Штатів Америки - 6,8 млрд доларів, Світового банку - 6,1 млрд доларів, МВФ - 5,3 млрд доларів, Японії - 4,3 млрд доларів, Канади - 1,8 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
ЗСУ знову наступають? Що відбувається в Курській області через 5 місяців операції (мапи)
ЗСУ знову наступають? Що відбувається в Курській області через 5 місяців операції (мапи)
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція