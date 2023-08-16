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Доллар продолжил активный рост: обменники обновили курсы валют

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Украина, Среда 16 августа 2023 11:51
Доллар продолжил активный рост: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины активно растет на этой неделе. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 августа средний курс доллара по Украине вырос на 10 копеек до 37,80 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,66 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,30 гривен, евро по 40,95 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 16 августа составляет 39,9658 гривен за евро (-0,0402 гривен).

Доллар продолжил активный рост: обменники обновили курсы валют

Прогнозы курса

Как сообщало РБК-Украина, курсовые ожидания в Украине начали ухудшаться.

Финансовые аналитики прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,26 грн/доллар. Ранее они ожидали курс 39,54 грн/доллар.

Курсовые ожидания граждан ухудшаются второй месяц подряд. Население в июле ждало курс 39,75 грн/доллар (в июне - 39,66 грн/доллар).

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