Долар продовжать дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 10 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 лютого становить 39,3826 грн за євро (+0,1262 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що надлишок коштів у банківській системі України створює загрозу для курсу гривні до долара. НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилися на валютному ринку.

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