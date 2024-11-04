Долар прискорив зростання, курс євро перевищив 45 гривень

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3954 грн за 1 долар (+0,1063 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 45,1417 гривень за 1 євро (+0,1737 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,44-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок 41,60 грн.
Президентські вибори, які відбудуться у США 5 листопада, можуть вплинути на валютний ринок України.
У разі перемоги Дональда Трампа можливий сплеск попиту на долари та євро, оскільки цей кандидат може заморозити допомогу Україні.
Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, голова правління Глобус Банку, стрибок буде тимчасовим, оскільки пропозиція може впоратися з попитом.