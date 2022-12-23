Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро також стабільний - 42,40 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 грудня становить 38,8962 грн за євро (+0,0256 грн).
Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, НБУ триматиме фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%.
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