Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро також стабільний - 42,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,75 грн (39,70 – 22 грудня)

продаж – 40,40 грн (40,40 – 22 грудня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,45 грн (41,45 – 22 грудня),

продаж – 42,40 грн (42,40 – 22 грудня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,50 – 22 грудня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 22 грудня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 грудня становить 38,8962 грн за євро (+0,0256 грн).