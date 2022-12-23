ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 грудня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 11:56
Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 грудня Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро також стабільний - 42,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,75 грн (39,70 – 22 грудня)
  • продаж – 40,40 грн (40,40 – 22 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,45 грн (41,45 – 22 грудня),
  • продаж – 42,40 грн (42,40 – 22 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (8,50 – 22 грудня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 22 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 грудня становить 38,8962 грн за євро (+0,0256 грн).

Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 грудня

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, НБУ триматиме фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях, - Генштаб
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація