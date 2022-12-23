Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 грудня
В обмінних пунктах України сьогодні, 23 грудня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,40 гривень за долар. Курс євро також стабільний - 42,40 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,75 грн (39,70 – 22 грудня)
- продаж – 40,40 грн (40,40 – 22 грудня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,45 грн (41,45 – 22 грудня),
- продаж – 42,40 грн (42,40 – 22 грудня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,50 грн (8,50 – 22 грудня),
- продаж – 9,00 грн (9,00 – 22 грудня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 грудня становить 38,8962 грн за євро (+0,0256 грн).
Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, НБУ триматиме фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар протягом півроку. Потім можлива девальвація на 10-15%.
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