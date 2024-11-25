Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси валют в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривні, курс євро впав на 20 копійок до 43,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,38-41,41 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 25 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3193 грн за 1 долар (+0,0333 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,9927 гривень за 1 євро (-0,4732 грн).

Курси валют по-новому

Нагадаємо, Національний банк України змінить підходи до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку. Це стосується курсу гривні до всіх валют, крім долара.

Наразі береться значення на конкретний момент, станом на 15 годин. За новою методикою курси розраховуватимуться через середнє значення за період.

Крім того, НБУ планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12.00.

Також НБУ планує відмовитись від практики встановлення курсів деяких валют щомісяця. Курси встановлюватимуться щодня.