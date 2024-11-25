ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси валют в обмінниках

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 10:28
UA EN RU
Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси валют в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,65 гривні, курс євро впав на 20 копійок до 43,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривні, євро по 43,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,38-41,41 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 25 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3193 грн за 1 долар (+0,0333 грн).

Офіційний курс євро становитиме 42,9927 гривень за 1 євро (-0,4732 грн).

Курси валют по-новому

Нагадаємо, Національний банк України змінить підходи до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку. Це стосується курсу гривні до всіх валют, крім долара.

Наразі береться значення на конкретний момент, станом на 15 годин. За новою методикою курси розраховуватимуться через середнє значення за період.

Крім того, НБУ планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12.00.

Також НБУ планує відмовитись від практики встановлення курсів деяких валют щомісяця. Курси встановлюватимуться щодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь