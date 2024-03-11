ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили курс валют

Україна, Понеділок 11 березня 2024 10:18
UA EN RU
Долар подорожчав на початку тижня: обмінники виставили курс валют Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 11 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,00 гривні, євро по 41,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,18 - 38,22 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара. Долар подорожчав після падіння протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 11 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,141 грн за 1 долар (+0,0574 грн). Курс євро становитиме 41,6957 гривень за 1 євро (+0,2074 грн).

Прогноз курсу

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного - до 43,89 грн/долар.

Згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог