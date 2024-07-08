Долар подорожчав на початку тижня: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 8 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 44,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 гривні, євро по 43,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,58-40,60 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 8 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,542 грн за 1 долар (-0,0038 грн). Курс євро становитиме 43,8624 гривень за 1 євро (+0,0810 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на поточному тижні і до кінця літа курсові показники будуть більш-менш зрозумілі та прогнозовані, а коридори коливань на міжбанку та готівковому ринку можуть іноді звужуватися до 40,4- 40,7 грн за долар.

Лєсовий прогнозує, що курсові зміни відбудуться вже ближче до вересня, а поки ринок перебуває у стані малопомітних коригувань.