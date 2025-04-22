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Долар подорожчав в обмінниках, євро злетів до 48 гривень

Україна, Вівторок 22 квітня 2025 10:00
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Долар подорожчав в обмінниках, євро злетів до 48 гривень Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 55 копійок до 47,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,39-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала на 74 копійки й оновила історичний максимум.

Офіційний курс на 22 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3785 гривень за 1 долар (-0,0170 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,7653 гривень за 1 євро (+0,7400 грн). Попереднього максимуму було досягнуто 15 квітня - 47,0271.

Курс євро

Курс євро в Україні залежить від ситуації на світових ринках. Долар подешевшав до світових валют до мінімуму за три роки, оскільки нападки президента Дональда Трампа на главу Федеральної резервної системи ще більше підірвали довіру інвесторів до економіки США.

Щодо євро долар торгується близько 3,5-річного мінімуму - 1,15.

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