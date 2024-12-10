Долар подорожчав: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання за зміною ситуації на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 10 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 коп. до 41,85 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 44,45 грн.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривні, євро по 43,75 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає після зниження три дні поспіль.
Офіційний курс на 10 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5093 грн за 1 долар (+0,0647 грн).
Офіційний курс євро становитиме 43,8525 гривень за 1 євро (-0,0042 грн).
Як зазначають аналітики компанії ICU, перший тиждень місяця знову відзначився зростанням попиту на валюту в обох сегментах валютного ринку. Однак НБУ збільшив інтервенції до максимуму за вісім тижнів, їх тижневий обсяг був одним із найбільших з початку року - 758 млн доларів.
Завдяки цьому НБУ зміг своєчасно задовольнити потребу покупців у додатковій валюті, зупинив ослаблення курсу гривні та навіть повернув його до більш звичного рівня - нижче 41,5 грн/долар, де тримав його з липня цього року.
"Однак ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня, тому НБУ може дозволити цього тижня коливання вже близько 41,5 грн/долар або навіть трохи вище", - йдеться в огляді компанії.