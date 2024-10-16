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Долар подорожчав: які курси в обмінниках

Україна, Середа 16 жовтня 2024 10:33
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Долар подорожчав: які курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 16 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,80 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 16 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2139 грн за 1 долар (+0,0176 грн).

Курс євро становитиме 44,9232 гривень за 1 євро (-0,0343 грн).

Плани НБУ

Національний банк України планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Крім того, НБУ хоче змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США). Курс розраховуватиметься за котируваннями до долара за проміжок часу, а не конкретний час, як зараз.

Також НБУ планує відмовитись від практики встановлення курсів деяких валют щомісяця, а не щодня.

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