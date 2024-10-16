Долар подорожчав: які курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 16 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,80 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,19-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Офіційний курс
Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Офіційний курс на 16 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2139 грн за 1 долар (+0,0176 грн).
Курс євро становитиме 44,9232 гривень за 1 євро (-0,0343 грн).
Плани НБУ
Національний банк України планує запровадити довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.
Крім того, НБУ хоче змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США). Курс розраховуватиметься за котируваннями до долара за проміжок часу, а не конкретний час, як зараз.
Також НБУ планує відмовитись від практики встановлення курсів деяких валют щомісяця, а не щодня.