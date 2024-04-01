Долар подешевшав на початку місяця: свіжі курси в обмінниках

На ранок 1 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,90 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,97-39,01 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс станом на 1 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).

Курс євро становитиме 42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Офіційний курс станом на 1 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2214 гривень за 1 долар (-0,0059 грн). Курс євро становитиме 42,367 гривень за 1 євро (-0,0750 грн).

НБУ заощаджує резерви

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, з початку повномасштабного російського вторгнення на валютному ринку України є структурний дефіцит валюти і "без втручання НБУ курсова динаміка перетворилася б на хронічну девальвацію".

"Щоб не допустити цього, НБУ збалансовує валютний ринок, продаючи валюту з міжнародних резервів. Курсова стійкість та двосторонні коливання курсу важливі як для збереження помірної інфляції, так і для захисту міжнародних резервів. За хронічної ж девальвації в людей буде постійний стимул купити валюту, що виснажуватиме резерви", - написав він.

Водночас, як зазначив голова НБУ, міжнародні резерви України є вичерпними. Вони ж необхідні для нормального функціонування економіки та забезпечення потреб оборони, ураховуючи значну відкритість нашої економіки. В таких умовах війни необхідна серйозна "подушка безпеки".