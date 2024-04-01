ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар подешевшав на початку місяця: свіжі курси в обмінниках

Україна, Понеділок 01 квітня 2024 10:17
UA EN RU
Долар подешевшав на початку місяця: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 1 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,90 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,97-39,01 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс станом на 1 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).

Курс євро становитиме 42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

Офіційний курс станом на 1 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2214 гривень за 1 долар (-0,0059 грн). Курс євро становитиме 42,367 гривень за 1 євро (-0,0750 грн).

НБУ заощаджує резерви

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, з початку повномасштабного російського вторгнення на валютному ринку України є структурний дефіцит валюти і "без втручання НБУ курсова динаміка перетворилася б на хронічну девальвацію".

"Щоб не допустити цього, НБУ збалансовує валютний ринок, продаючи валюту з міжнародних резервів. Курсова стійкість та двосторонні коливання курсу важливі як для збереження помірної інфляції, так і для захисту міжнародних резервів. За хронічної ж девальвації в людей буде постійний стимул купити валюту, що виснажуватиме резерви", - написав він.

Водночас, як зазначив голова НБУ, міжнародні резерви України є вичерпними. Вони ж необхідні для нормального функціонування економіки та забезпечення потреб оборони, ураховуючи значну відкритість нашої економіки. В таких умовах війни необхідна серйозна "подушка безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ