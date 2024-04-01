Доллар подешевел в начале месяца: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 39,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,90 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,97-39,01 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 1 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9974 гривен за 1 доллар (-0,2240 грн).

Курс евро составит 42,1601 гривен за 1 евро (-0,2069 грн).

Официальный курс на 1 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,2214 гривен за 1 доллар (-0,0059 грн). Курс евро составит 42,367 гривен за 1 евро (-0,0750 грн).

НБУ экономит резервы

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, с начала полномасштабного российского вторжения на валютном рынке Украины есть структурный дефицит валюты и "без вмешательства НБУ курсовая динамика превратилась бы в хроническую девальвацию".

"Чтобы не допустить этого, НБУ балансирует валютный рынок, продавая валюту из международных резервов. Курсовая устойчивость и двусторонние колебания курса важны как для сохранения умеренной инфляции, так и для защиты международных резервов. При хронической девальвации у людей будет постоянный стимул купить валюту, что будет истощать резервы", - написал он.

В то же время, как отметил глава НБУ, международные резервы Украины исчерпаемы. Они необходимы для нормального функционирования экономики и обеспечения потребностей обороны, учитывая значительную открытость нашей экономики. В таких условиях войны необходима серьезная "подушка безопасности".