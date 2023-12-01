Долар подешевшав після рішення НБУ скасувати обмеження щодо продажу валюти

На ранок 1 грудня середній курс долара в Україні впав на 5 копійок до 37,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 40,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн, євро по 40,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,41 - 36,43 (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль. Офіційний курс станом на 1 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3535 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). Курс євро становитиме 39,7235 гривень за 1 євро (-0,2347 грн).

Рішення НБУ

Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Раніше банки могли продавати валюту обсягом раніше купленої в населення. Також банки могли продавати громадянами на 50 тисяч гривень на місяць безготівкової валюти та на 200 тисяч гривень на тримісячний депозит (з наступною конвертацією).

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.

Не виключено, що НБУ зараз дещо відпустить курс на міжбанку і офіційний курс долара піде вгору.